 

Мнение: Обыск

19.10.2021, 23:12, Разное
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В США прошли обыски в доме «родственников Дерипаски». Формально — по делу о вмешательстве в выборы 16 года. На кого именно записана недвижимость российских олигархов — это даже не совсем важно, неважен и повод для обыска. Важно здесь, что прозвучала фамилия Дерипаски.

В этой связи возникает некоторая проекция. Четыре месяца назад состоялась довольно нелогичная личная встреча Путина и Байдена, куда российский президент стремительно помчался из своего подвала. Байден ослабил удавку и дал беспрепятственно достроить последние километры Северного потока-2 и вообще тема России почти выпала из внешнеполитической повестки США. Однако там же на встрече (точнее, после нее) прозвучала загадочная фраза о сроке в полгода, в течение которого Путин должен что-то такое выполнить. Что именно — неясно и до сих пор.

Возможно, что американская сторона, внешне выпустив Россию из зоны прямого внимания, тем не менее отсчитывает эти шесть месяцев. И пришла к выводу, что все идет не слишком хорошо. Не по договоренностям. Отсюда и показательный демарш в отношении российского миллиардера. Тем более, что уж кто-кто, а американцы прекрасно осведомлены, что российские миллиардеры — это не бизнесмены в привычном понимании этого слова, а банальные держатели воровских общаков оргпреступных группировок, которые и есть высшая российская власть.

Поэтому намек выглядит очень даже прозрачным.

Источник: Эль Мюрид



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