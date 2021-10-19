Мнение: COVID-19 расползается?

За сутки в России скончались 1015 человек с коронавирусом — это максимум за все время пандемии.

Всего же за минувшие сутки выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом.

Власти Москвы ввели до февраля режим самоизоляции для невакцинированных москвичей старше 60 лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за ухудшения ситуации с коронавирусом предложила объявить нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.

Чтобы ускорить расползание коронавируса? Чтобы народонаселение, воспользовавшись длинными выходными, разъехалось по городам и весям? И развезло коронавирус?

Если уж и обьявлять осенние каникулы, почему бы не обьявить их только для привитых? Почему бы не посадить на самоизоляцию непривитых? Не хочешь прививаться? Твое право! Но сиди дома, не подвергай себя риску, не создавай угрозу перегрузки системы здравохранения… Не торопись стать клиентом похоронного бизнеса…

Фотография отсюда

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