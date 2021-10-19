«Умрешь там, где тебя выдали»

Похищенных из казанского шелтера дагестанок увезли в Махачкалу. Отец одной из них грозит выколоть правозащитникам глаза.

Двух уроженок Дагестана Айшат Сайгидгусейнову и Фатиму Сайгитову, похищенных накануне из шелтера «Мамин дом» в Казани, увезли в Махачкалу. Об этом РБК рассказал отец одной из девушек.

По его словам, его дочь Фатима Сайгитова и Айшат Сайгидгусейнова сами решили вернуться домой: якобы, они поняли, что их «обманули», взяли такси и уехали.

У основателя и руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова другая версия произошедшего: накануне она рассказала, что несколько мужчин в форме полицейских ворвались в кризисный шелтер «Мамин дом» и силой увезли дагестанок. В МВД по Республике Татарстан «Новой газете» сообщили, что «впервые слышат» о произошедшем.

«Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь. Мы заключили с ними договоры, мы проговорили, какую помощь им будем оказывать, какие дальнейшие шаги будем предпринимать», — сказала Байназарова «Новой».

Правозащитница Светлана Анохина рассказала, что у обеих девушек была «вполне несчастливая» жизнь.

«Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора»

Анохина добавила, что после похищения девушки не выходили на связь около часа. Позже они позвонили ей и заявили, что якобы все хорошо и что «не надо поднимать шумиху». Отец Фатимы Сайгитовой, в свою очередь, уверен, что правозащитница «закрутила девочкам голову и увезла».

«Поймаю — глаза выколю»,

— пообещал он. По его словам, его дочь и Айшат Сайгидгусейнову не заставляют жить в браке. «Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит», — добавил он.

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Как сообщает 7×7, девушкам, похищенным из шелтера, чуть больше 20 лет, у одной из них есть маленькая дочка. «Меня выдали замуж не по своей воле в 17 лет. Никогда не хотела семейную жизнь в таком возрасте. Физического насилия нет, но морально уже не могу. Когда я сказала, что не могу быть с ним и хочу вернуться домой, мне сказали: умрешь там, где тебя выдали. Нету образования, потому что нигде не училась. Не хочу для своей дочки такой же жизни», — написала одна из девушек в своем заявлении при приеме в шелтер.

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