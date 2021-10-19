Мнение: Китайское бабло победило зло, двусторонний Супермен и принудительное равенство

1. Американцы так и не показали китайцев злодеями в последних фильмах про Джеймса Бонда. Оно и понятно — киностудии слишком сильно завязаны на бизнес в Китае, чтобы сделать неприятно столь важному для них партнёру:

https://t.me/vmarahovsky/2033

А помните, как оба крыла нашей оппозиции взахлёб рассказывали анекдоты про якобы купленную с потрохами российскую элиту, которая якобы никогда не осмелится противоречить Западу? Ну вот, пожалуйста, сбылось. Только сбылось не про нашу элиту, а про американскую. Которая вроде как и находится в состоянии холодной войны с Китаем, но уже совершенно ничего не может против него предпринять. Как верно заметил классик, «нет ничего дороже китайских денег».

2. Тем временем, продолжается открытие новых граней у американских культурных героев:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/superperson/

Бывший исполнитель роли Супермена Дин Кейн обвинил компанию DC Comics в повторении за большинством после каминг-аута Супермена как бисексуала в новых выпусках комикса. Актер высказался о новой сексуальной ориентации персонажа в интервью для «Би-би-си».

Кейн, исполнивший роль супергероя Кларка Кента в американском сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», подчеркнул, что решение сделать Супермена бисексуальным было бы смелым шагом 20 лет назад, но не сейчас. «Не думаю, что это дерзко, смело или так уж ново. Смело было бы нарисовать его борющимся за права геев в Иране», — заявил 55-летний артист.

Он также предложил изобразить Супермена борющимся за права афганских женщин. «В мире сейчас много настоящего зла, коррупции, злоупотребления властью. Я бы посмотрел, как герой борется с этим», — добавил Кейн.

Приём довольно-таки распространённый. Сразу сделать популярного киногероя геем и выпустить об этом фильм — довольно-таки рискованный в финансовом плане шаг, ибо резко возрастает риск кассового провала и запрета картины во многих странах. Но вот нарисовать и выпустить несколько комиксов с гей-версией персонажа — недорого и относительно безопасно, а также позволяет отбиться от притязаний радужных активистов, обвиняющих кинокомпании в гомофобии и низкой мультикультурности.

Кроме того, в новых комиксах Супермен борется с «лесными пожарами, вызванными изменением климата» и с депортацией мигрантов из США:

https://regnum.ru/news/3395173.html

Как видно, тяжела жизнь американских творцов: их осаждают бессчётные полчища активистов самых разных сортов, и перед всеми надо делать реверансы.

3. В комментариях указали на известный фантастический рассказ Курта Воннегута, опубликованный в 1961 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаррисон_Бержерон

Действие происходит в 2081 году. После принятия 211, 212 и 213 поправки к Конституции все люди стали равны — сильные должны на себе носить ради равенства тяжёлые мешки, красивые должны носить маски, умным через передатчик прямо в ухо регулярно транслируются шумы, из-за которых становится невозможно думать. Дикторы имеют проблемы с дикцией, балерины неуклюжи, оркестры фальшивят.

По рассказу в 1994 году сняли одноимённый фильм, удивительно неполиткорректный по сегодняшним временам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харрисон_Бержерон

Действие фильма происходит в будущем в 2053 году в США, в Мэдисоне и в Род Айленде. Все люди стали среднестатистическими не только в материальном (имея одинаковый достаток), но и в духовном плане — для того, чтобы быть умственно средним каждый человек носит на голове специальный обруч («гандикап»), на него и подаётся радиосигнал, ослабляющий или усиливающий интеллект (в зависимости от природных данных). Все эти меры были приняты после так называемой Второй Революции.

В результате действий правительства люди перестали завидовать друг другу, в США не стало преступлений и прекратилась новая гражданская война. Но кроме таких хороших последствий появились и негативные — среди людей перестали проявляться таланты и гении. В мире исчезла любовь, а все браки стали заключаться с помощью компьютера.

Студент Харрисон Бержерон настолько умён, что на него почти не действует обруч, даже при максимальном усилении. Тогда родители решаются на операцию, в ходе которой в мозг таких же «пациентов» встраиваются приборы, замедляющие и ослабляющие разум. В последний день перед операцией Харрисон впервые посещает публичный дом, в котором теперь девушки становятся партнёршами своих клиентов в интеллектуальном времяпровождении. На следующий день после фиктивной, как оказалось, операции Харрисон пробуждается в необычном месте и его приглашают в секретную администрацию, которая управляет всей страной. Так молодой человек становится членом секретной администрации. При помощи «борделей» администрация отбирает самых способных кандидатов, а родным и знакомым сообщают об их смерти во время операции.

Как мы ранее с вами обсуждали, современные США, — где к власти успешно пробиваются леваки, — встали именно на этот антиутопический путь принудительного равенства: тупое население под мудрым вождеством гениальной кучки элитариев. В государственных школах отменяют классы для продвинутых детей, поскольку в них попадает слишком много азиатов и белых, и слишком мало чернокожих и латиносов:

https://olegmakarenko.ru/2251139.html