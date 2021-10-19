 

Телеграф – «Мисс Украина Вселенная» объяснила, почему говорит на русском

19.10.2021, 22:40, Новости дня
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Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях столкнулась с волной критики из-за того, что ведёт соцсети на русском языке. Как пишет «Телеграф», девушка ответила на данные претензии на чистом украинском языке и попросила уважать её право говорить на том языке, на котором ей удобно.


Instagram

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях объяснила подписчикам, почему в жизни разговаривает на русском, а не на украинском языке. Как пишет «Телеграф», об этом она рассказала в InstaStories.

По словам девушки, она родилась в русскоязычной семье и ей так попросту удобнее, хотя на украинском она говорит свободно.

«Я получила множество обвинений в том, что я в своём блоге, где 90 процентов аудитории русскоязычные, разговариваю на русском, потому что якобы не знаю украинского. Как видите, уважаемые, можно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной. И потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом, красивом языке и не портить его суржиком. Я как человек, который вырос в русскоязычной семье, в городе, где 90 процентов населения разговаривают на украинском*, заслуживаю уважения и заслуживаю говорить на таком языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», — сказала Анна на чистом украинском языке.

Как отмечает издание, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях активно ведёт свои страницы в соцсетях. Девушка постит множество фото с роскошных курортов и из дорогих ресторанов.

* Так сказано в оригинале украинского издания «Телеграф». Очевидно, это ошибка, поскольку в видеообращении Анны, выложенном на YouTube, девушка отчётливо произносит:   «где 90 процентов населения разговаривают на русском» (прим. ИноТВ). 



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