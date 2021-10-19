Ученые из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может оказаться заразнее “Дельты” – Financial Times

Британские вирусологи недавно обнаружили новый вариант коронавируса. Сейчас на него приходится почти 10% новых случаев заболеваний COVID-19 в стране, отметила газета.

Британские эксперты Джеффри Барретт и Франсуа Баллу считают штамм AY.4.2 на 10–15% заразнее “Дельты”, который уже доминирует в мире. Если предварительные доказательства экспертов подтвердятся, AY.4.2 станет самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии, уверен Баллу. Сейчас британцам нужно быть осторожными, добавил он.

Некоторые американские эксперты говорят, что увеличение уровня госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании может быть связано с появлением нового штамма AY.4.2, отметила Financial Times.

В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек. Это стало самым большим количеством с июля этого года. Среднее число заболевших за последние семь дней было на 16% выше, чем на предыдущей неделе, сообщила газета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 октября 2021-го в мире подтвердили более 241,4 млн случаев COVID-19, из них 4,9 млн – с летальным исходом.

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре 2020 года. К этому моменту, согласно статистике ВОЗ, сделано более 6,5 млрд прививок. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о несправедливом распределении вакцин. В частности, в августе текущего года он говорил, что 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.

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