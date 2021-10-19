 

Рада приняла в первом чтении законопроект об авторских правах музыкантов

19.10.2021, 22:32, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов. Его рассматривали последним на сегодняшнем заседании.

Цель этого нормативного документа – разблокировать деятельность организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества, сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

Этот законопроект критиковала украинская певица Руслана Лыжичко. Еще на этапе рассмотрения в парламентском комитете певица опубликовала обращение украинских артистов, музыкантов, авторов и правообладателей, в котором президента Украины Владимира Зеленского просили не допустить принятия Радой этого законопроекта. 

Позже ряд музыкантов высказался в поддержку инициативы, их обращение 18 октября в Facebook опубликовало Украинское агентство по авторским и смежным правам. 

https://www.facebook.com/uacrr/videos/1263209400812529/

Руслана 19 октября, до голосования в Раде, в Facebook предупреждала о “плохих последствиях” принятия законопроекта. 

“Кто-то называет законопроект 5572 “ургентным”. Кто-то обвиняет меня в работе на международные корпорации и “мировую закулису”. А я только чувствую, что от законопроекта 5572 нехорошо пахнет. Это запах коррупции. И я верю, что никто из народных избранников не испачкается в нем. Потому что сегодня на нас смотрит мир”, – заявила она.

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/posts/4596307880431386

Контекст:

Законопроект №5572 был зарегистрирован в Раде 2 мая 2021 года. Его авторы – нардепы от “Слуги народа” Александр Санченко и Никита Потураев.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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