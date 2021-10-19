 

“Мечтал о таком очень долго!” Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены

19.10.2021, 22:32, Новости дня
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“Пока мама на съемках, папа с сыновьями на хозяйстве! Мечтал о таком очень долго!” – подписал снимки 51-летний Горбунов.

“Идеально”, – прокомментировала пост пользователь с ником starostiuk_olena.

“Юра, всего наилучшего вам и вашей семье”, – пожелал kostiuk0709.

“Круто”, – написал vovk.volodimir.

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Контекст:

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол во Львовской области. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Прежде чем стать телеведущим, работал актером в драматическом театре в Ивано-Франковске.

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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