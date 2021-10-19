 

В аэропорту Манчестера объявлена эвакуация

19.10.2021, 22:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за подозрительного пакета в аэропорту английского Манчестера началась эвакуация, сообщил представитель воздушной гавани.

После «сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой». «Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера, которая руководит реагированием», – приводит РИА «Новости» слова представителя аэропорта. По имеющейся информации, пока ни о каких задержках или отмене рейсов не сообщалось.

В полиции сообщили, что на месте инцидента в качестве меры предосторожности установлены полицейские заграждения. Других сведений пока не поступало. По данным газеты Manchester Evening News, два других терминала функционируют в обычном режиме, передает ТАСС.

В августе полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. В результате было объявлено, что «пакет на Таймс-сквер… не вызывает подозрений».



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