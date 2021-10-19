ФБР забрало припаркованный у дома родственников Дерипаски джип

Агенты ФБР эвакуировали черный джип, припаркованный у дома родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщают информационные агентства.

Двухэтажный особняк расположен в фешенебельном районе. Ford Edge обыскали, отогнали за ворота и погрузили на эвакуатор. Как следует из открытых баз данных, машину выпустили в 2013 году в Канаде, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в США. Позднее представитель бизнесмена заявил, что обыски идут в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, «сам Олег Дерипаска их собственником не является». Уточняется, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.