 

ФБР забрало припаркованный у дома родственников Дерипаски джип

19.10.2021, 22:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАгенты ФБР эвакуировали черный джип, припаркованный у дома родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщают информационные агентства.

Двухэтажный особняк расположен в фешенебельном районе. Ford Edge обыскали, отогнали за ворота и погрузили на эвакуатор. Как следует из открытых баз данных, машину выпустили в 2013 году в Канаде, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в США. Позднее представитель бизнесмена заявил, что обыски идут в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, «сам Олег Дерипаска их собственником не является». Уточняется, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.



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