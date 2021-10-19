Все возвращается. Какие тренды из прошлого снова вошли в моду

Поговорка “все новое – это хорошо забытое старое” в большей степени относится к моде. Правда, актуальные тренды меняются так быстро, что к новому витку популярности мы еще не успеваем их позабыть. Кажется, дизайнерские идеи достигли своего потолка. И теперь каждый новый тренд является данью модным тенденциям прошлых десятилетий.

Джинсы с низкой посадкой

И хотя считается, что джинсы с завышенной талией визуально улучшают фигуру, с этим утверждением согласны далеко не все модницы. Особенно высокие барышни с плоским животом и крутыми бедрами. Поэтому в определенных кругах возвращение в тренды моделей с низкой посадкой будет воспринято с большим энтузиазмом.

Разумеется, самая знаковая тенденция начала 2000-х не будет копироваться с идентичной точностью. Если 20 лет назад джинсы с низкой посадкой плотно сидели на бедрах, то сейчас актуален свободный и несколько мешковатый крой. Это похоже на то, как если бы выкупили штаны на размер больше и забыли надеть ремень.

Оттенок “Зеленый Келли”

Цвет жевательной резинки “бабл гам” – это не единственный хроматический тренд из 80-х, перекочевавший в наши дни. Вот уже несколько месяцев мы наслаждаемся всеми оттенками зеленой палитры. И вот, наконец, очередь дошла до потрясающего насыщенного тона под названием “Зеленый Келли”.

Модницы этой осенью насладятся ношением ярких курток и кожаных пальто. А кое-кто даже попробует собрать тотал-лук из трикотажа, верхней одежды, обуви и аксессуаров в желто-зеленых тонах.

Ковбойские сапоги

Еще один популярный тренд 80-х вернулся, чтобы продемонстрировать свою нестандартность. Ковбойские сапоги раньше носили неформалы-рокеры в сочетании с джинсами и кожаными косухами. Теперь же казаки рекомендовано носить с цветочными юбками, трикотажными платьями и даже с ультракоротким мини.

Ретро-принты

Если вы когда-нибудь перебирали содержимое комода вашей мамы или бабушки, наверняка вы натыкались на платья времен 60-х. В свое время тканевые орнаменты тех времен казались нелепыми. Однако теперь ретро-принты снова завоевали умы модниц. Если 60 лет назад все они были мейнстримом, то сегодня символизируют креативность и позволяют выделиться из толпы.

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Прозрачные колготки с рисунком

Тончайшие черные колготки с узорами модницы носили в 80-е и 90-е годы. Тогда это казалось чем-то революционным. Но уже десятилетием позже эти прозрачные модели были вытеснены с рынка блестящими и более плотными изделиями с лайкрой. Такие знаменитости, как Оливия Родриго и Кендалл Дженнер уже “вступили в игру” и советуют нам поменять свои предпочтения.

Кроксы и сабо

На смену удобным туфлям мюли приходят еще более удобные кроксы. Кто-то может возразить: “Что удобного может быть в резиновой обуви?” Тем не менее, модницы во всем мире охотно облачают ножки в эту немного нелепую обувку.

Если этот тренд так и останется вами непонятым, тогда предлагаем вам альтернативу в виде “приземленных” сабо на деревянной подошве, обитой экокожей. Такая обувь по структуре очень напоминает кроксы, но выглядит более респектабельно.

Джинсовки

Без джинсовой куртки не обходилась ни одна модница в 90-е. В то время джинсовки имели облегание по фигуре и почти всегда продавались в комплекте с джинсами. В последние годы эти куртки уступили позиции толстовкам и плотному трикотажу.

Однако в этом сезоне резко возросла популярность джинсового тотал-лука. Правда, сейчас принято носить разномастные комплекты или сочетать джинсовки с трикотажными юбками. Актуальными остаются модели оверсайз.