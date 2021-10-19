 

Суд вынес приговор причастному к обстрелу из гранатомета здания телеканала “112 Украина”

19.10.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Никитенко признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта. В решении суда сказано о компании Donbass Battalion Corporation, которую создали в 2018 году и зарегистрировали в США. В Украине она зарегистрирована как охранная фирма ООО “Донкорп Украина”.

Причастные к компании обустроили в Украине тренировочную базу. Никитенко сначала был в батальоне “Донбасс”, а позже присоединился к этой фирме, где должен был заниматься подготовкой новобранцев, указало издание.

Согласно материалам дела, теракт возле канала “112 Украина” инициировал бывший украинский нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для операции.

Перед исполнением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле и в заранее подготовленном месте забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Далее они на велосипедах направились к зданию канала “112 Украина”.

Сам выстрел примерно в 3.20 13 июля 2019 года совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции, пишет “Украинская правда”.

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы, освободил его от отбывания наказания и установил три года испытательного срока.

Контекст:

Выстрел из гранатомета повредил фасад здания. По данным следствия, Семенченко “привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования” для совершения этого преступления.

Семенченко, которого также подозревают в создании незаконного военизированного формирования, сейчас находится под стражей. Его подозревают в создании частной военной компании.  

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Деятельность медиакомпаний прекращена на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / При помощи ионно-лучевой технологии выведен новый сорт риса

30.09 / До конца столетия вымрут более 500 видов животных

06.07 / Вопрос дня: Куда чаще всего бьют молнии?

08.09 / Кудрин предупредил о нестандартности нынешнего экономического кризиса

24.07 / На Олимпиаде в Токио у голландского спортсмена выявили COVID-19 после соревнований

06.10 / Диетолог развеяла миф о хлебе

20.08 / Полиция проверила подозрительный предмет на Таймс-сквер

21.02 / В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу “Маска”

29.09 / Сторонники независимости Каталонии вышли на протесты в Барселоне

24.04 / Американский корабль Crew Dragon на борту пристыковался к МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика