Суд вынес приговор причастному к обстрелу из гранатомета здания телеканала “112 Украина”

Никитенко признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта. В решении суда сказано о компании Donbass Battalion Corporation, которую создали в 2018 году и зарегистрировали в США. В Украине она зарегистрирована как охранная фирма ООО “Донкорп Украина”.

Причастные к компании обустроили в Украине тренировочную базу. Никитенко сначала был в батальоне “Донбасс”, а позже присоединился к этой фирме, где должен был заниматься подготовкой новобранцев, указало издание.

Согласно материалам дела, теракт возле канала “112 Украина” инициировал бывший украинский нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для операции.

Перед исполнением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле и в заранее подготовленном месте забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Далее они на велосипедах направились к зданию канала “112 Украина”.

Сам выстрел примерно в 3.20 13 июля 2019 года совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции, пишет “Украинская правда”.

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы, освободил его от отбывания наказания и установил три года испытательного срока.

Контекст:

Выстрел из гранатомета повредил фасад здания. По данным следствия, Семенченко “привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования” для совершения этого преступления.

Семенченко, которого также подозревают в создании незаконного военизированного формирования, сейчас находится под стражей. Его подозревают в создании частной военной компании.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Деятельность медиакомпаний прекращена на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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