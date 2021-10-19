Львовская область 20 октября может попасть в “красную” зону карантина – ОГА

Мероприятие транслировалось в Facebook облгосадминистрации.

По словам Чемериса, в регионе последние семь дней превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

“Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций [на 100 тыс. населения], то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о переводе в “красную” зону”, – сказал Чемерис.

https://www.facebook.com/LvivskaODA/videos/991375524755245/

По данным ОГА, во Львовской области 18 октября выявили 959 случаев коронавирусной инфекции, всего – 165 242. В медучреждениях региона находятся 2828 пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,3 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине 15 регионов соответствуют показателям “оранжевой” зоны эпидемопасности, среди них – Львовская область. Так, в области три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (70,3, 70,8, 71,2), два дня – загруженность койко-мест с кислородом (66,0%, 67,3%).

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