“Укрспецэкспорт” отправил в США украинский танк “Оплот”. СМИ узнали его стоимость

Генеральный директор “Укрспецэкспорта” Вадим Ноздря рассказал, что танк отправили в США в рамках выполнения контракта на его изготовление и отгрузку между спецэкспортером и американским заказчиком.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/4205858706204160

Суммы контракта не раскрывают. По данным украинского специализированного издания Defence Express Пентагон заказал этот танк еще в 2018 году. Его стоимость, по информации сайта, составила $7 млн. Defence Express пишет, что это топовая продажная стоимость этого танка, так как Таиланду Украина продавала его за $4,9 млн.

Контекст:

“Оплот” – основной боевой танк Украины, весит 51 тонну, выпускается харьковским заводом имени Малышева. Предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и летящих на низкой высоте воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Его впервые представили во время военного парада к 30-летию независимости Украины 24 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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