Депутаты объединения “Успешный Киев” представили результаты аудита коммунальных предприятий столицы

В материале агентства говорится, что в Киеве почти 2 тыс. коммунальных предприятий, их активы оценивают более чем в 211 млрд грн. Но глава объединения “Успешный Киев”, депутат от “Слуги народа” Владислав Трубицын в Facebook сообщил, что в подчинении Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации находится 506 коммунальных предприятий.

Согласно результатам аудита только 323 коммунальных предприятия Киева получают доходы и должны обеспечить самоокупаемость, прибыльные – 87.

За первое полугодие 2021 года общие убытки составили почти 2,9 млрд грн, по сравнению 2020 годом, чистая прибыль уменьшилась на 91%, а убытки увеличились на 296%, говорится в статье агентства.

Трубицын заявил об обеспокоенности такими тенденциями.

“Все коммунальные предприятия столицы находятся в собственности общины города, поэтому киевляне должны быть уверены, что их имуществом и средствами распоряжаются в их интересах, а не в интересах кучки чиновников. Наша задача – раз и навсегда навести порядок в коммунальном хозяйстве города Киева и сделать все, чтобы оно работало в интересах киевлян. Результаты нашего аудита, а также выводы экспертов и обращения граждан о выявленных нарушениях будут переданы правоохранительным органам для расследования. С нашей стороны мы будем инициировать ликвидацию или объединения тех коммунальных предприятий, которые показали свою неэффективность, а также поднимать вопрос о целесообразности пребывания на должностях их руководителей”, – сказал он.

Согласно результатам аудита, наиболее убыточные предприятия столицы по итогам первого полугодия 2021 года такие:

КП “Киевский метрополитен” (1 млрд 181 млн грн убытков),

КП “Киевтеплоэнерго” (1 млрд 612 млн грн убытков),

КП Международный аэропорт “Киев” (18 млн грн убытков),

КП “Киевпастранс” (14 млн грн убытков),

КК “Киевавтодор” и КП “Киевтранспарксервис” (почти по 9 млн убытков).

Аудит проводили на основе финансовой отчетности и документации о публичных закупках.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что прибыль приносят только 5% коммунальных предприятий Киева.

“Большинство давно неэффективны, некоторые дублируют функции бизнеса, некоторые — откровенные монополисты. Поэтому давно пора провести полный аудит, а вслед за ним — реорганизацию коммунальных предприятий”, – сказал он.

https://www.facebook.com/vladyslav.trubitsyn/posts/420527043069070

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