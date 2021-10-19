Ялтинский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Власти Крыма приняли решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других мероприятий, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям», – написал глава региона в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что проведение форума планируется в следующем году, как только позволит ситуация.

Напомним, ранее вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.