В метро Москвы появилась вакансия кассира со знанием узбекского или таджикского языка
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Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков.
Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter.
Кассирам предлагается зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.
В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.
Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. При этом департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.
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