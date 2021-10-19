В метро Москвы появилась вакансия кассира со знанием узбекского или таджикского языка

Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков.

Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter.

Кассирам предлагается зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.

В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.

Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. При этом департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.