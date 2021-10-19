СМИ: Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались

Обвинения против российского миллиардера Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проходят обыски, не выдвигались, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось», – передает сообщение РИА «Новости».

По данным агентства, ФБР перекрыла улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, может находиться недвижимость родственников бизнесмена.

Сотрудники ФБР не комментируют обыски.

При этом представитель Дерипаска опроверг заявления о том, что обыски якобы связаны с уголовным делом. Он заявлял, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями».

Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.

Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.

Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.