Миллиардер был приговорен к пожизненному сроку, после того как случайно сказал 3 лишних слова в фильме о себе

Миллионера Роберта Дёрста, которому исполнилось 78 лет, приговорили к заключению на пожизненный срок – эту новость озвучила компания CNN. Пожилому мужчине дали пожизненный срок из-за убийства, которое он совершил более двух десятков лет назад.

В ходе расследования выяснилось, что Дерст убил Сьюзан Берман, которая являлась его подругой, но могла предоставить полиции сведения о том, при каких обстоятельствах исчезла супруга миллионера. Правоохранительные органы на момент убийства подозревали миллионера, но прямых доказательств для задержания у них не было.

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Роберт случайно оговорился и признался в убийстве подруги. Это произошло в процессе съемок сериала HBO – компания создавала фильм о жизни успешного бизнесмена. Мужчина вышел в туалет, но забыл, что включённый микрофон находится на нем. После того, как Роберт вышел с территории съемочной площадки, он проговорил следующую фразу

«Ну вот и все, ты разоблачен. Что произошло? Я уничтожил их».

Эта аудиозапись показалась съемочной команде подозрительной, поэтому была отправлена в полицию. Дерста осудили в 2001 год за убийство соседа. Но тогда адвокатам мужчины удалось доказать, что преступление не было запланированным и совершено как самооборона.