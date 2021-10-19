 

Москва попросила МИД Грузии оказать правовую помощь из-за убийства россиянки

19.10.2021, 21:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосква просит МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки Анастасии Шаталовой, сообщила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

«Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Сотрудники консульского отдела на связи с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.

«В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает.

МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет.

По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.



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