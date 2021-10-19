В Техасе упал и загорелся самолет. На его борту находилось более 20 пассажиров. Видео

Самолет загорелся в поле при попытке вылета из аэропорта Хьюстон. В департаменте общественной безопасности Техаса сообщили, что самолет упал недалеко от пересечения улиц Мортон-роуд и FM 2855.

ABC13 со ссылкой на шерифа округа Уоллер Троя Гидри уточнил, что на борту находился 21 человек ,Среди них – 18 пассажиров и три члена экипажа. Все они благополучно покинули самолет, двух доставили в больницу.

По словам местных чиновников, самому молодому пассажиру было 10 лет, погибших в результате инцидента нет.

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Видео: KHOU 11 / YouTube

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