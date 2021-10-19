Трепак: При анализе подозрений работникам КГГА возникают сомнения в беспристрастности и аполитичности правоохранителей по отношению к столичной власти

С коллегами из юридической компании Ad Rem Lex продолжаем анализировать летне-осенний всплеск гиперактивности правоохранительных органов в отношении столичной власти. И, как говорится, чем дальше в лес – тем больше дров. То есть тем больше обоснованных сомнений в беспристрастности, аполитичности и законности деятельности органов правопорядка.

На этот раз предметом исследования стала публично открытая информация об избрании меры пресечения лицам, которым предъявлено подозрения в уголовных процессах в отношении должностных лиц органа государственной исполнительной власти в Киеве (на основании официальных сообщений правоохранительных органов, заявлений представителей столичной власти, решений судов).

Вырисовывается красноречивая картина с четкими тенденциями и юридическими выводами.

Так, из числа предъявленных в течение августа–сентября этого года 25-ти подозрений работникам КГГА, в 11-ти случаях меры пресечения не избирались вообще, в трех случаях суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения. Лишь в одном случае судом применен ночной домашний арест. В остальных случаях суд ограничился избранием менее строгого пресечения – личного обязательства.

И это при том, что согласно сообщениям правоохранительных органов говорится о должностных злоупотреблениях, причинивших ущерб на десятки, сотни миллионов гривен (ГБР даже сообщило о миллиардных потерях для столичного бюджета).

Если это действительно так, то, во-первых, практически во всех уголовных производствах по таким опасным преступлениям должны применяться меры пресечения, во-вторых, такие меры должны быть максимально строгим – адекватными опасности преступления и размера причиненного ущерба. Но на практике этого не происходит. Почему? Почему при условии причинения миллионных (миллиардных!?) убытков бюджету (по утверждению правоохранительных органов) следователи и прокуроры не обращались в суд хотя бы с ходатайством об избрании залога, который, помимо прочего, призван обеспечить финансовую компенсацию таких убытков?

Из анализа напрашивается простой и очевидный ответ: причиной такой ситуации с избранием мер пресечения является отсутствие обоснованных подозрений.

По закону основанием применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления. Закон также предусматривает наличие рисков для применения меры пресечения: предотвращение попытки подозреваемого или обвиняемого скрыться от органа предварительного расследования, уничтожать вещи и документы, имеющие значение для дела, незаконно влиять на свидетелей, других участников, препятствовать уголовному производству иным образом. При этом закон запрещает следователю и прокурору инициировать применение меры пресечения без наличия к тому оснований (ст. 177 Уголовного процессуального кодекса). В свою очередь закон (ст. 178 УПК) обязывает следователя – судью при избрании меры пресечения учитывать весомость имеющихся доказательств о совершении подозреваемым уголовного преступления.

Применение по решению суда к подозреваемому меры пресечения – это, по сути, своеобразное признание судом обоснованности выдвинутого лицу подозрения. Отказ в применении меры пресечения означает констатацию судом или безосновательности подозрения, или отсутствие предусмотренных законом рисков для ее применения. Такой отказ означает безосновательность ходатайства следователя/прокурора о применении меры пресечения и может указывать вообще на безосновательность уголовного преследования определенного лица, которое следствие “наделило” статусом подозреваемого.

Так, постановлением Дарницкого районного суда от 7 октября этого года (дело №753/20328/21) отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде личного обязательства должностным лицам КГГА из-за того, что “анализируя совокупность предоставленных органом предварительного расследования материалов, суд пришел к выводу об отсутствии веских доказательств причастности лица к инкриминируемому ему уголовному преступлению при приведенных в сообщении о подозрении обстоятельствах”.

Речь идет о резонансном деле, которое касается причинения убытков в сумме 22 млн грн при аренде кинотеатра “Киев”, о чем в начале октября сообщил Офис генпрокурора. По данному факту было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, директору департамента коммунальной собственности КГГА и его первому заместителю.

Следователи и прокуроры “пошли” в этом деле на подозрение, несмотря на имеющиеся судебные процессы по передаче имущества в аренду, которые подтвердили правомерность действий киевской власти при проведении всех процедур, а также судебные решения о невозможности использования здания в том состоянии, в котором оно сейчас находится. Такие аргументы публично выразила столичная власть, комментируя действия правоохранительных органов в этом уголовном производстве. А суд, как следует из приведенного решения, рассматривая ходатайство о применении меры пресечения, не только признал такое ходатайство безосновательным, а фактически вообще поставил под сомнение сообщение о подозрении по указанному делу. Потому что обнаружил существенные проблемы с доказательной базой.

А о какой “доказательной базе” тогда говорить в тех производствах, где следователи и прокуроры вообще не обращались в суд с ходатайством об избрании меры пресечения? А это 11 из 25-ти производств. Очевидно, что инициировать вопрос перед судом об избрании меры пресечения в этих 11-ти производствах помешало понимание самими же правоохранителями того, что они не имеют для этого законных оснований, а именно обоснованного подозрения, а соответственно – и доказательств совершенного “подозреваемыми” правонарушения.

Однако когда следователи и прокуроры не обращаются в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, то это как-то диссонирует с их громкими заявлениями о тяжких коррупционных преступлениях и огромных убытках бюджета, с проведением демонстративно показательных обысков и вручением подозрений, с обращением в пространных “информационных сообщениях для СМИ” большого перечня статей Уголовного кодекса и сурового наказания за содеянное.

Все эти процессуальные и пиар-информационные действия как-то странно выглядит на фоне применения мер к подозреваемым лицам. Когда дело “варится” у следователей и прокуроров, тогда и раздаются громкие заявления и обвинения. А когда оно попадает в суд, даже на этапе досудебного расследования при избрании меры пресечения, то все как-то “сдувается” до весьма сомнительного и необоснованного. А что будет, когда дело начнет рассматриваться в суде по существу? Имеют ли такие дела вообще судебную перспективу?

Похоже, руководителей правоохранительных органов, задействованных на “поход против Киева”, это не очень беспокоит. Очевидно, для них сейчас главным является процесс, который чем дальше, тем больше конкретными фактами подтверждает свою предвзятость и политическую мотивированность.

Источник: Віктор Трепак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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