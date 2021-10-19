 

Суд вынес приговор одному из сотрудников СБУ, напавших на отряд Госпогранслужбы

19.10.2021, 20:44, Новости дня
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Как выяснили следователи, 18 июня двое офицеров Службы безопасности Украины – лейтенант и подполковник – напали на пограничный наряд вблизи одного из сел в Сумской области, причинив двум пограничникам легкие телесные повреждения.

“Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления”, – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый – старший лейтенант СБУ – заключил соглашение со следствием. Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания – пять лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года. Его также лишили воинского звания и на три года запретили служить в правоохранительных органах.

Досудебное расследование в отношении второго подозреваемого в нападении сотрудника СБУ также завершено, но суд еще не принял решение. 

Контекст:

В ночь на 18 июля на двух сотрудников ГПСУ напали три человека, побили их, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента, сообщали в МВД. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Было открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которым 20 июля сообщили о подозрении в том, что это они совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

20 июля суд отправил под домашний арест сотрудников СБУ, подозреваемых в нападении на пограничников. На следующий день сотрудников СБУ отстранили от должности, об этом сообщил Заречный районный суд Сум.

Инцидент был вызван желанием пьяных сотрудников СБУ проучить коллег, писал “Обозреватель” со ссылкой на источник в СБУ. “Молодняк спал во время службы в машине, было около двух ночи. А ведь граница – вот она, рядом. Ну как так? В общем, коллеги решили проучить погранцов, забрать оружие, чтобы те запомнили эту ситуацию на всю жизнь. Но шутка зашла далеко”, – заявил источник.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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