Исключенная из “Слуги народа” нардеп Буймистер: Если в Украине уже произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми – тогда у нас очень печальные перспективы

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев говорил 18 октября, что причиной исключения Буймистер из фракции стали ее голосования за вопросы, “имеющие принципиальное значение для политической программы партии “Слуга народа”, писало “Интерфакс-Украина”.

“Есть определенная публичная политическая позиция депутата, которая не совпадает с позицией фракции в целом и откровенно ей противоречит”, – отмечал нардеп.

По словам Буймистер, если “Слуга народа” – фракция и партия президента, то решения о том, соответствует ли позиция депутата программе партии, должен принимать Владимир Зеленский.

“Если же у нас уже произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми – ну, тогда очень печальные перспективы, я думаю, и у страны, и у бизнеса. В таком случае дальше события будут развиваться по такому… серому сценарию. Если не сказать большего”, – подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, Украина “семимильными шагами” движется под “сюзеренство России”.

“Нас всеми силами толкают к прямому контракту с “Газпромом” по газу. И этот контракт обязательно будет с политическими требованиями. Эти требования российская сторона на самом деле уже высказала: достаточно посмотреть на заявления [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, который… неоднократно говорил о том, что вопрос Крыма обсуждаться не будет”, – сказала Буймистер.

В этом контексте нардеп не понимает, о чем Зеленский хочет вести переговоры в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным.

Контекст:

Глава партии, замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. 8 октября Буймистер предложила переголосовать повторно этот законопроект.

Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и “Слугой народа” по закону об олигархах).

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от “Слуги народа”, отмечается на сайте ЦИК.

Как сообщало LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД).

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