 

Кличко намерен вернуть отобранное режимом Януковича

19.10.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник, 18 октября, Виталий Кличко сообщил, что в ближайшее время Киевский городской совет рассмотрит вопрос о создании в столице районных советов, которые “забрал режим Виктора Януковича” 11 лет назад. Он считает это решение не только актуальным, но и перезревшим.

Кличко заявил, что Киев пытаются контролировать вышестоящие чиновники, однако делать это должны жители столицы. Возвращение райсоветов градоначальник назвал усилением децентрализации, которая со временем стала ослабевать. Кроме того, по мнению мэра, город пойдет по европейскому пути развития.

В своем аккаунте в “Фейсбук” Кличко отметил, что все депутаты районных советов, как и городского, будут работать на общественных началах. По словам главы киевской администрации, 70% жителей столицы выступает за возвращение этого органа местного самоуправления, а значит, к ним должны прислушаться власти.

Ранее экс-депутат Верховной Рады прокомментировал назначение Андрея Крищенко на должность зампредседателя киевской администрации. По мнению бывшего парламентария, Виталий Кличко объединился с начальником полиции против действующего главы государства Владимира Зеленского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Проходимцы – Личное мнение

16.02 / Невролог рассказала, когда при головной боли нужно вызывать скорую помощь

11.08 / Мнение: Тупик Лукашенко

28.07 / Ценники на все версии Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra появились в Сети

29.04 / «Дико смешно»: Дарья Мороз прокомментировала постельную сцену в сериале «Медиатор»

06.08 / Мнение: Ковид и аэрофобия

24.06 / Мутации вируса мешают созданию универсальной вакцины от гриппа

25.01 / Мнение: О новой личной потере Путина уже в новом году

20.02 / Мнение: Приговор Навального

10.12 / Петербург у последней черты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика