 

Зеленский о желании встретиться с Путиным: В любом формате

19.10.2021, 20:22, Разное
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Украинский лидер высказался о возможности диалога со страной-соседом. Он заявил, что, как и прежде, готов к нему в любом формате проведения.

Также Владимир Зеленский оценил шансы на встречу Киева с “нормандской четверкой” для общения по
Донбассу. Политик полагает, что они есть.

Ранее в Кремле сделали заявление о том, что переговоры Владимира Путина и его украинского коллеги могут состояться при наличии тем
для обсуждения. При этом тема Крыма подниматься на них не будет.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Таран объяснил, почему на Украине столь настойчиво требуют провести встречу глав двух государств. Он дал понять, что Россия не намерена о чем-либо говорить с действующей в Незалежной властью, которая показывает свою некомпетентность.

Как писали “Дни.ру”, Таран отметил, что Украина в свою очередь пытается обозначить свою важность. Именно поэтому так настойчиво и требует провести личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, что возможные переговоры президентов России и Украины обсуждаются уже давно. В Москве и Киеве неоднократно высказываются о будущей встрече лидеров стран, но никто не может сказать, когда именно она состоится.



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