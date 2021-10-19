Самолет с пассажирами в США развалился на куски при взлете

Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 в штате Техас не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту, вылетел за ограждение на пересеченную местность и разбился, в результате чего пострадал один человек из 21 находившегося на борту, сообщил местный телеканал Click2Houston.

Самолет загорелся и рассыпался на куски. При этом почти всех пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать, в больницу был доставлен один пострадавший, передает РИА «Новости».

По данным телеканала KTRK, самолет был зарегистрирован на владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который во время крушения находился на борту самолета.

Ранее в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в США два человека погибли, еще двое пострадали.