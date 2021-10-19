 

Губернатор: В Орловской области осталось 49 коек для больных коронавирусом

19.10.2021, 20:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Орловской области свободны 49 коек для больных с коронавирусом, занято уже более 1800, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«По койкам мы работаем, у нас на сегодняшний день 1886 коек развернуто. Сейчас 49 коек свободно, на этой неделе мы еще 42 будем разворачивать. Завтра также активная фаза приемки кислородного концентратора в больнице Семашко», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.

Таким образом, процент свободного коечного фонда в Орловской области составляет 2,5%.

Принявшая участие в прямом эфире главный врач Орловского противотуберкулёзного диспансера Елена Кирьянова, в котором развернут ковидный госпиталь рассказала, что для новой волны коронавируса характерно более быстрое распространение и тяжёлое течение. Вирус мутирует, единственный выход – вакцинация 70 – 80 % населения, благодаря которой будет выработан коллективный иммунитет, считает она

«Мы видим, что среди поступающих больных количество вакцинированных не превышает 15%, остальные – невакцинированные. Среди вакцинированных тяжёлых случаев нет», – Заявила Кирьянова.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, сообщила она во время совещания 19 октября.

Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.



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