 

Афганские учителя выстроились в длинные очереди за зарплатой

19.10.2021, 20:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУчителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов, передает Sputnik Афганистан.

На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты. 

Ранее «Талибан» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы. 

Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.



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