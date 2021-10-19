Афганские учителя выстроились в длинные очереди за зарплатой

Учителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов, передает Sputnik Афганистан.

На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты.

Ранее «Талибан» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы.

Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.