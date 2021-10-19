Эксперты составили список самых вредных последствий увлечения соцсетями

Эксперты составили список, в котором перечислили самые опасные последствия увлечения соцсетями. Исследователи из Технологического университета Сиднея выяснили, что активное использование различных мессенджеров негативно отражается на психологическом состоянии пользователей, которые часто становятся жертвами киберпреступлений.

Стоит отметить, что в настоящее время количество пользователей по всему миру составляет 4,5 млрд. В результате исследования с анализом около 50 статей на эту тему, которые были опубликованы с 2003 по 2018 год, в список были включены 46 пунктов. Ученые разделили последствия на 6 категорий: кибербулинг, низкая производительность, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, проблемы социального взаимодействия.

Пользователи чаще всего сталкивались с ощущением паники, стрессом, раздражением, депрессивным состоянием, чувством вины и ревности, одиночеством, недовольством собой и своей внешностью, чувством тревоги, ухудшением настроения, зависимостью и ощущением перегруженности информацией. Также они могут столкнуться с напрасными тратами денег, времени и сил, раздражающим контентом, неуместными публикациями, глупыми шутками, назойливой демонстрацией картинок и публикаций сексуального характера, нарушением конфиденциальности, рисками стать жертвой кибермошенников, навязчивым общением, искаженной информацией, обманом, вирусами, психологическим манипулированием, конфликтами, снижением продуктивности в работе и учебе.

Эксперты надеются, что проделанная ими работа поможет пользователям постепенно пытаться снижать активность в соцсетях. Это возможно сделать людям самостоятельно, контролируя проведенное в Сети время, а программисты могли бы разработать специальные приложения, сигнализирующие о необходимости прекратить использовать смартфон или компьютер с этой целью.

Источник: life.ru