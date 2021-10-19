 

Ученые заявили, что грудное вскармливание снижает риск диабета первого типа

19.10.2021, 20:02, Разное
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Ученые из Каролинского института (крупнейшего в Швеции медицинского университета) провели исследование на наличие связи между диетами матери, ее младенца и риском возникновения диабета первого типа. Результаты были опубликованы на британском портале MedicalXpress.
Специалисты выбрали почти 6000 медицинских статей, ранее опубликованных в специализированных журналах за период до конца 2020года. Из них были отобраны 96, на основе которых провели метаанализ. Оценено 26 диетических факторов: грудное вскармливание, возраст с которого ребенок начал употреблять различные продукты, детская диета и воздействие различных веществ на плод.

Исследования показали, что риск диабета первого типа снижается при более длительном грудном питании и поздним введением глютена. У детей, которые были на грудном вскармливании 6-12 месяцев, вероятность развития болезни была снижена 61%. У младенцев, которые начали употребление глютена в возрасте 3-6 месяцев, риск заболевания диабетом первого типа был ниже на 64%, чем у детей, начавших более раннее включение в питание глютена. Также шведскими учеными было сделано заключение, что питание матери не повлияло на развитие этого заболевания у ее ребенка.

Источник: ufacitynews.ru



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