В Раду поступило заявление министра Абрамовского об отставке

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

“Рассмотрение заявления в комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования запланировано на 20 октября”, – написал он.

Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Романа Абрамовского 19 октября сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал “достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии”.

Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию.

Издание “Телеграф” сообщало, что пост министра вместо Абрамовского может занять нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина. По данным “Бабеля”, на эту должность есть четыре претендента, среди которых – экс-нардеп от “Слуги народа”, глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко и бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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