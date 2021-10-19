 

В Раду поступило заявление министра Абрамовского об отставке

19.10.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. 

“Рассмотрение заявления в комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования запланировано на 20 октября”, – написал он. 

Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Романа Абрамовского 19 октября сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал “достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии”. 

Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию. 

Издание “Телеграф” сообщало, что пост министра вместо Абрамовского может занять нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина. По данным “Бабеля”, на эту должность есть четыре претендента, среди которых – экс-нардеп от “Слуги народа”, глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко и бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе

02.02 / Большинству американцев из-за пандемии пришлось потратить отложенные на старость средства

19.08 / В МВД Беларуси заявили, что не собираются публично осуждать своих коллег за действия на митингах

14.05 / Майора вооруженных сил США задержали по делу о штурме Капитолия

04.10 / Стало известно о планах Азербайджана и Турции провести учения у границы с Арменией

30.07 / Связь вероятного роста числа заразившихся COVID-19 осенью с началом учебного года опровергли

06.11 / Трамп сказал, кто будет решать исход выборов в США

06.09 / Украинка Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда US Open

08.01 / Скончался пострадавший при беспорядках сотрудник полиции Капитолия США

04.01 / Суд в Лондоне запретил выдавать Ассанжа властям США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика