В 2020 году на железной дороге Украины произошло 813 аварий. Треть из них – из-за плохого состояния подвижного состава – “Укрзалізниця”

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибло 212 человек и 40 получили травмы. 479 аварий произошли с подвижным составом, из них 126 – в результате его схода с рельсов.

“То есть 30% аварий на “Укрзалізниці” связаны именно с плохим состоянием подвижного состава, остальные 70% – это либо проблемы инфраструктуры, либо посторонние лица, либо другие причины”, – отметил Ткачев.

Он также добавил, что эксплуатация устаревшего вагонного парка мешает компании эффективно транспортировать грузы, ухудшает оборот вагонов, увеличивает время грузовых операций и ведет к непроизводительным пробегам вагонов и локомотивов.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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