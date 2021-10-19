 

В 2020 году на железной дороге Украины произошло 813 аварий. Треть из них – из-за плохого состояния подвижного состава – “Укрзалізниця”

19.10.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибло 212 человек и 40 получили травмы. 479 аварий произошли с подвижным составом, из них 126 – в результате его схода с рельсов.

“То есть 30% аварий на “Укрзалізниці” связаны именно с плохим состоянием подвижного состава, остальные 70% – это либо проблемы инфраструктуры, либо посторонние лица, либо другие причины”, – отметил Ткачев.

Он также добавил, что эксплуатация устаревшего вагонного парка мешает компании эффективно транспортировать грузы, ухудшает оборот вагонов, увеличивает время грузовых операций и ведет к непроизводительным пробегам вагонов и локомотивов.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / И.о. премьер-министра Гаити уходит в отставку

26.05 / Армения заявила о смерти военнослужащего в результате обстрела. В Баку это отрицают

11.07 / Мировое население приближается к 8 млрд человек

13.07 / ЕР обсудит развитие доступной среды и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

03.08 / В Рособрнадзоре оценили решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку

07.10 / “Укрпошта” выставила на аукцион более 1600 раритетных автомобилей. Самое старое авто – 1968 года выпуска

23.02 / Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2»

03.08 / Вдову рэпера Картрайта решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

09.01 / Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

17.05 / DELFI – из-за экономии эстонская армия расформирует свой оркестр в полном составе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика