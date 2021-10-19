 

Парламентские партии не отчитались за потраченные 1,5 млрд грн из бюджета – “Чесно”

19.10.2021, 19:52, Новости дня
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Движение отмечает, что большинство партий около 1,5 лет не подают отчетности.

“В 2020–2021 годах они получили из карманов налогоплательщиков почти 1 млрд грн базового государственного финансирования и еще почти 0,5 млрд грн компенсации расходов на ведение избирательной кампании. Из-за отсутствия отчетов невозможно выяснить, как партии распоряжаются этими средствами”, – говорится в сообщении.

Финансирование партий с каждым годом увеличивается – в бюджете на 2022 год заложены рекордные 886 млн грн. При этом количество партий в стране, которые подают финансовые отчеты, по итогам анализа, системно уменьшается с начала 2020 года. Всего партий около 380, из них за первый квартал прошлого года отчеты подала 251 партия, а в этом году за первый квартал – 75. За второй же квартал этого года отчеты подали только 28, или 7,4% от общего количества зарегистрированных в Украине политических сил.

Фото: chesno.org

В “Чесно” считают, что такое положение дел связано с эффективной работой НАПК, которое после проверок приостанавливало финансирование партий “Голос”, “Слуга народа” и “Батьківщина”.

При этом в движении пояснили, что формально политсилы не нарушают закон, но игнорируют все принципы прозрачности. “Украина – единственная страна в Европе, где партиям разрешили не отчитываться, объясняя это борьбой с последствиями пандемии COVID-19”, – отмечает “Чесно”. 

30 марта 2020 года Верховная Рада поддержала пакет изменений в законодательство, которые призваны смягчить негативное влияние пандемии и карантина. Если послабления для бизнеса (уплата налогов, представление отчетности) были рассчитаны лишь на несколько месяцев, то политические партии получили возможность не подавать финансовой отчетности до завершения “осуществление мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни”, отметили в “Чесно”.

В феврале 2021 года профильный комитет одобрил законопроект №4611, который должен восстановить отчетность, но в течение года его так и не вынесли на голосование в сессионный зал.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Кроме них, из госбюджета получают финансирование уставной деятельности еще шесть партий, которые набрали более 2% голосов избирателей на выборах и выполнили условия для получения средств из госбюджета, в частности, обязательство об открытии отдельного гривневого счета в украинском банке.

11 февраля 2020 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило представленным в Верховной Раде политическим партиям почти 284 млн грн финансирования в 2020 году. 

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что его политическая сила направит в стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом деньги, предусмотренные на 2020 год в качестве госфинансирования партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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