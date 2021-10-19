“По другим неэтично комментировать”. Нардеп, которую исключили из фракции “Слуги народа”, ответила, получала ли она “зарплаты в конвертах”

“Мне никогда не платили. А остальное… сошлюсь все-таки на политическую этику и комментировать не буду. Пока меня не вызовут на допрос в прокуратуру, – отметила нардеп. – А так политическая этика действует вне зависимости от членства во фракции. Вот если меня вызовут на допрос – тогда я буду вынуждена давать показания. Я по себе могу ответить: я не получала. По другим мне неэтично комментировать”.

Глава партии, замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и “Слугой народа” по закону об олигархах).

Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщали, что нардепам от “Слуги народа” доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о “зарплатах по $5 тыс. в конвертах” говорила исключенная из партии и фракции “Слуга народа” нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скород исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы “За майбутнє”.

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала “Украина 24” заявлял, что депутатам от “Слуги народа” раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси.

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от “Слуги народа”, отмечается на сайте ЦИК.

Как сообщало LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД).

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