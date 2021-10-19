 

Можно ли подлечить головную боль и головокружение ноотропами? Отвечает невролог

19.10.2021, 19:44, Разное
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Ноотропы – это натуральные или синтетические лекарственные средства, которые в теории должны улучшать работу мозга, однако на  данный момент нет никаких надежных научных доказательств этой гипотезы.

Голова болит — можно ли принимать ноотропы?

Можно ли с помощью ноотропов избавиться от головной боли? По словам Елены Гайворонской, в 80% случаев головная боль вызвана мигренью или головной болью напряжения. Для этих состояний давно разработаны четкие схемы лечения, но ни в российских, ни зарубежных рекомендаций не упоминаются ноотропы.

Если вдобавок к такому «лечению» принимать большое количество обезболивающих, человек рискует получить особенно тяжелую форму головной боли — абузусную, то есть вызванную длительным приемом лекарственных средств. Она отличается высокой интенсивностью и может спровоцировать депрессию, тревожность и панические атаки. Вылечить это состояние очень сложно.

А если голова кружится?

Наиболее частые причины головокружения — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) и персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ), объяснила  Елена Гайворонская.

При ДППГ человек страдает от «вертолетов» — ощущения сильного вращения при повороте головы. Это состояние лечат специальными позиционными маневрами с помощью поворотов головы пациента. Метод лечения является наиболее изученным и подтвердил свою эффективность, при этом занимает всего пару минут.

Если пытаться лечить этот вид головокружения ноотропами вместо маневров, есть риск, что приступы будут повторяться и станут настоящим мучением для пациента. 

Гайворонская Елена

эксперт

Клиника доказательной медицины Neplacebo, г. Воронеж

Что касается ПППГ, это расстройство часто возникает на фоне тревожных и депрессивных расстройств. Лечится оно специальной вестибулярной гимнастикой, психотерапией и антидепрессантами. Но если «назначить» себе ноотропы, головокружение  может преследовать вас годами и даже десятилетиями.

Елена Гайворонская отметила, что и головная боль, и головокружение практически никогда не вызваны патологией сосудов, даже если на УЗИ нашли извитость или гипоплазию. Это значит, что стимулировать кровообращение в этих состояниях как минимум бесполезно.



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