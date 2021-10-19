Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Она заявила, что в первую очередь необходимо озвучить эту идею президенту Владимиру Путину. По ее словам, предполагается, что на всей территории РФ будет введен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Помимо этого, Татьяна Голикова предложила рассмотреть вариант с нерабочими днями для некоторых российских регионов уже с 23 октября. После окончания ноябрьских праздников, по мнению вице-премьера РФ, можно постепенно выводить из этого режима некоторые отрасли. Также Голикова предложила работодателям на месяц вывести на “удаленку” непривитых сотрудников старше 60 лет.

Стоит отметить, что последние несколько недель статистика по коронавирусу в России не радует. Ежедневный прирост больных составляет порядка 30 тысяч. Смертность тоже растет – вот уже несколько дней ковид уносит жизни более тысячи человек за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на рост числа заболевших, в столице не планируют вводить жесткий локдаун. “Город будет жить”, – отметил градоначальник. При этом он добавил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной и отличается высокой динамикой заражений.