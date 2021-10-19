Работодателям Москвы пригрозили ответственностью за нарушение требований по удаленке

Работодателей, которые не исполнили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы, будут привлекать к административной ответственности, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, опубликованному на сайте мэрии, столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

Исключение для пожилых и имеющих хронические заболевания могут быть сделаны, только если их присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации. Также рекомендации не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

При этом работодатели должны еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, не подлежащих переводу на удаленный режим работы, и тех, присутствие которых необходимо для работы предприятия. Об изменениях в этих списках работодатели должны информировать мэрию в день принятия соответствующего решения.

Ранее Собянин заявил, что с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. Также москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, сообщила она во время совещания 19 октября.

Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.