 

Силуанов назвал ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

19.10.2021, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия ежедневно тратит в среднем около 3,6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом на фоне роста заболеваемости, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний – 3,6 млрд рублей в день», – цитирует РИА «Новости» Силуанова. 

По его словам, даже в условиях роста заболеваемости нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Куса: Переворот в Тунисе – удар по мифу Запада, что “арабская весна” принесла больше блага, чем хаоса

26.06 / Сторонник Навального уличил «Голос» в публикации фейков на «Карте нарушений»

31.08 / Синоптики представили прогноз на осень в Европе: Украину ждут “волны тепла” в сентябре и сухой октябрь

25.02 / Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в Москве

20.07 / Демократы пожаловались ФБР на иностранное вмешательство в работу Конгресса США

26.08 / Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»

29.12 / Подростка задержали за угон восьми автомобилей в Приморье

27.06 / В ОП заявили о «жесточайшем контроле» соблюдения стандартов ЦИК при голосовании

23.07 / Видео: «Северный поток – 2»: что теперь будет

21.02 / «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика