Силуанов назвал ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

Россия ежедневно тратит в среднем около 3,6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом на фоне роста заболеваемости, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний – 3,6 млрд рублей в день», – цитирует РИА «Новости» Силуанова.

По его словам, даже в условиях роста заболеваемости нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.