США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций

Вашингтон хочет привлечь российскую компанию Газпром к ответственности за нарушение американских санкций, сообщил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».

Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».

Президент РФ Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.