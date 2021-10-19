 

США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций

19.10.2021, 19:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВашингтон хочет привлечь российскую компанию Газпром к ответственности за нарушение американских санкций, сообщил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».

Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».

Президент РФ Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.



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