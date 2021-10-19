 

Клим Шипенко планирует окупить потраченные на полет в космос с Юлией Пересильд 2 миллиарда

19.10.2021, 19:08, Разное
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Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд и другими актерами на днях вернулись с МКС, где проходили съемки фильма в космических условиях. Режиссер планирует окупить потраченные на это два миллиарда рублей.
Клим Шипенко рассказал, что ему удалось снять 30 Терабайт материала или 30-40 часов съемок. В фильм будут включены около 30 минут из всего снятого, поэтому режиссер сейчас думает, как справиться с этой задачей.

Стоит отметить, что финансирование проекта включает как съемки в космосе, так и на Земле. Создатели фильма не озвучивают потраченную сумму, но космонавт Михаил Корниенко уверен, что она достигает двух миллиардов рублей. Клим Шипенко уверен в успехе картины, которая позволит не только «отбить» деньги, но и значительно заработать, так как проект является первым в мире, снятым в таких условиях. Дело в том, что уже сейчас к нему проявляет интерес мировая общественность, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.

Источник: www.starhit.ru



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