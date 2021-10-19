Ученые назвали сигнализирующую о высоком уровне холестерина боль в трех частях тела

В некоторых случаях высокий уровень холестерина приводит к тому, что человек подвергается риску инсультов и сердечных приступов. Об этом может сигнализировать появившаяся в трех частях тела боль.

Речь идет о покалываниях и ощущении боли в конечностях. Дело в том, что холестерин закупоривает кровеносные сосуды, поэтому и возникают неприятные ощущения в руках и ногах. Также у человека может возникать боль в левой части груди, что говорит о проблемах с сосудами вокруг сердца. Болевые ощущения могут распространяться на область шеи, что может предупреждать о риске сердечного приступа.

Боль в затылке исследователи тоже относят к этому списку, это может говорить о закупоривании сосудов холестериновой бляшкой. При отсутствии лечения у человека может произойти инсульт.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, к повышенному уровню холестерина приводит употребление жирной еды, малая физическая активность или ее отсутствие, избыточный вес и вредные привычки.

Источник: ufatime.ru