 

Ученые назвали сигнализирующую о высоком уровне холестерина боль в трех частях тела

19.10.2021, 19:08, Разное
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В некоторых случаях высокий уровень холестерина приводит к тому, что человек подвергается риску инсультов и сердечных приступов. Об этом может сигнализировать появившаяся в трех частях тела боль.
Речь идет о покалываниях и ощущении боли в конечностях. Дело в том, что холестерин закупоривает кровеносные сосуды, поэтому и возникают неприятные ощущения в руках и ногах. Также у человека может возникать боль в левой части груди, что говорит о проблемах с сосудами вокруг сердца. Болевые ощущения могут распространяться на область шеи, что может предупреждать о риске сердечного приступа.

Боль в затылке исследователи тоже относят к этому списку, это может говорить о закупоривании сосудов холестериновой бляшкой. При отсутствии лечения у человека может произойти инсульт.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, к повышенному уровню холестерина приводит употребление жирной еды, малая физическая активность или ее отсутствие, избыточный вес и вредные привычки.

Источник: ufatime.ru



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