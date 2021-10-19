Настя Каменских показала фанатам вблизи свою зону бикини

Настя Каменских отправилась на отдых в Дубай. На одном из последних опубликованных фото она вблизи показала свою зону бикини.

На снимке в Stories Каменских запечатлена лежащей на шезлонге, но в кадр попала только нижняя часть купальника, бедра и живот. Певица надела бикини неонового цвета, отправившись принимать солнечные ванны.



Изображение взято с: instagram @kamenskux

На снимке поклонникам удалось разглядеть капли воды на теле своего кумира, загорелую кожу и пикантные складки в интимной зоне. На фото артистка написала Relaxing, намекая, что наслаждается теплым климатом, возможностью отдохнуть и приятным времяпровождением.

Стоит отметить, что в одной из недавних публикаций Каменских призналась, что эта поездка стала подарком от супруга в честь годовщины со дня свадьбы. Несмотря на занятость, Потапу удалось выкроить время и отправиться с возлюбленной в Дубай.

Источник: www.instagram.com