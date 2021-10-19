 

Козак: Конечно, может прилететь какой-то “черненький лебедь”, но пока макроэкономическое небо для курса гривны чистое

19.10.2021, 18:58, Новости дня
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26,26. Это курс грн/$ на межбанке.

После оптимистических выводов рабочей группы МВФ, которая почти месяц анализировала ситуацию с экономикой и реформами в нашей стране, доллар снова потерял. Ведь с большой вероятностью Украина:

получит очередной транш $700 млн (а может и $1,4 млрд, как пишут некоторые инсайдеры);

продлит соглашение с МВФ еще на полгода, то есть будет иметь возможность получить еще дешевые средства.

Хотя в стране далеко не все в порядке (кроме традиционных коррупции и бардака, еще дорогущий газ, мало угля, стремительно растущая заболеваемость и слишком медленная вакцинация), с макроэкономикой все более-менее.

Приток иностранной валюты в Украину только усиливается. Нацбанк выкупает ежедневно по $30–50 млн, хотя обещал по $ 5млн. Если бы НБУ выполнял это свое обещание, где был бы курс грн/$ сегодня?

Да, газ и нефть подорожали на мировых рынках. Однако и цена на наш экспорт на высоких уровнях. Плюс айтишники и “заробитчане”. Плюс рекордные урожаи, которые в значительной степени будут экспортированы и проданы за доллары. А еще кукурузу только начали собирать…

Конечно, может какой-то “черненький лебедь” прилететь. И все развернется. Но пока макроэкономическое небо чистое.

Ситуация сейчас очень похожа на то, что было в 2019 году. Падение доллара остановилось у отметки 23,5 грн/$.

P.S. Каждый раз, когда я пишу о сильной гривне, в комментарии набегает куча людей с криками “самое время покупать доллары”.

Призываю, не играйтесь с курсом. Что будет дальше – не знает никто! Стоит держать свои сбережения и в иностранной валюте, и в гривнах.

И, конечно, покупайте ОВГЗ!

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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