 

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом на сумму более $3 млрд

19.10.2021, 18:58, Новости дня
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В России за такое нарушение предусмотрен штраф на сумму до 10% выручки компании. Выручка Google в России оценивается до 220 млрд руб. ($3,1 млрд). Таким образом, поисковик могут оштрафовать на 22 млрд руб. ($310,3 млн).

Подписанный протокол передадут в суд, который определит окончательный размер штрафа, пояснил замглавы ведомства.

Глава ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей России Владимир Зыков отметил, что взыскания с мериканских соцсетей в России не были успешными. По его словам, суд может вынести решение о штрафе, а представители Google будут его оспаривать, но им вряд ли удастся добиться его отмены.

Эксперт добавил, что в в российском интернет-сегменте многое зависит от сервисов Google. Вся мобильная экономика завязана на Android-market, сотни сервисов используют администраторы сайтов, в том числе банки, продолжил Зыков.

Если Google не заплатит штраф, сервисы поисковика могут блокировать, отметил он. 

Контекст:

С 2011 года Россия направила в Google больше запросов об удалении контента, чем все остальные страны, вместе взятые, свидетельствуют данные из Google Transparency Report.

Суды в России в 2021 году оштрафовали Google на 39 млн руб. ($550 тыс.) из-за неудаления “запрещенного контента”, отмечал “Дождь”. Штрафам по этой же статье подверглись соцсети Facebook и Twitter.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, в марте этого года ведомство замедляло работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и Google.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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