Запрет продажи алкоголя на нерабочей неделе не коснётся работников предприятий непрерывного цикла

Российское правительство после обсуждения «сухого закона» на нерабочей неделе решило смягчить его условия. Покупать алкоголь запретят только тем гражданам, которых реально коснётся локдаун.

Необходимость запретить продажу алкоголя в нерабочие дни отстаивала вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что увеличение потребления алкоголя в вынужденные выходные не только повредит здоровью нации, но и приведёт к ненужным контактам. Люди будут собираться группами и выпивать, передавая друг другу коронавирус. Ей возражал министр труда Антон Котяков. Он говорил, что тогда безвинно пострадают люди, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности государства.

«Мы должны сделать исключение для работников предприятий непрерывного цикла, медиков, работников торговли, полицейских, а также других сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Иначе эти люди не смогут снять напряжение после трудового дня», – сказал на совещании правительства министр труда.

Правительство в течение суток разработает форму справки для работающих граждан, по которой магазины смогут отпускать им алкогольные напитки. Предполагается, что будет установлен лимит отпуска алкоголя одному работнику, его размер пока не уточняется. В ЕГАИС по контролю за оборотом спиртного уже создан раздел, куда нужно вводить номера справки и паспорта покупателя при продаже каждой бутылки.

В Минтруда считают, что такая система обеспечит дополнительный контроль за соблюдением локдауна – если предприятие выдаст работникам больше справок, чем необходимо, ему выпишут штраф.

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