 

Эликвис и аспирин оказались бесполезными для амбулаторных пациентов с COVID-19

19.10.2021, 18:50, Разное
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Эффективность применения антикоагулянтов у госпитализированных пациентов с коронавирусом была неоднократно подтверждена, однако до сих пор оставался спорный вопрос, нужно ли принимать эти препараты в домашнем лечении. В различных руководствах они рекомендуются амбулаторным пациентам только при наличии повышенного риска тромбоза, но в РФ очень распространена практика приема антикоагулянтов и аспирина «на всякий случай» даже при бессимптомных случаях коронавируса. 

Чтобы проверить, могут ли антитромбоцитарные препараты и антикоагулянты снизить риск сердечных и легочных осложнений у стабильных пациентов с легкой формой заболевания, ученые из США и Швейцарии провели исследование с участием 657 участников. У добровольцев был подтвержден COVID-19, и все они были клинически стабильными.

Участников случайным образом разделили на четыре группы, одна из которых в течение 45 дней получала низкие дозы аспирина, другая — профилактические дозы апиксабана (эликвис), третья — лечебные дозы апиксабана, еще одна группа — плацебо. По результатам наблюдений ученые не обнаружили существенного эффекта ни от апиксабана, ни от аспирина в сравнении с контрольной группой. У небольшого числа пациентов было выявлено кровотечение, в основном группе апиксабана в лечебных дозах (6,9%), но ни один случай не был серьезным. 

Когда нужны антикоагулянты при COVID-19

Собрали всю информацию о применении препаратов, которые могут быть критически важными для отдельных групп пациентов. 

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На основании этих выводов ученые приняли решение не проводить более масштабные исследования на крупных когортах. 

«Эти данные не подтверждают эффективность использование аспирина или апиксабана в амбулаторных условиях для уменьшения неблагоприятных сердечно-сосудистых или легочных последствий, связанных с симптоматической, но клинически стабильной инфекцией SARS-CoV-2», — заключили авторы.

Ранее ученые оценили эффективность аспирина в снижении риска смертности в ходе масштабных исследований RECOVERY с участием 15 тысяч пациентов с COVID-19. Не было обнаружено никаких доказательств тому, что аспирин может уменьшить вероятность летального исхода у людей с коронавирусом. Не показал популярный препарат эффективности и в улучшении прогноза для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.



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