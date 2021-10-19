Одежда – это далеко не все, что создает образ: как кардинально изменить свой стиль (советы профи)

Все мы иногда устаем от своей внешности. Даже любимая прическа может надоесть. Перемены – это нормально, они помогают нам почувствовать себя лучше. С ними мы можем сосредоточиться на новых жизненных целях. Меняя прическу, вы немного меняете и свою жизнь. Но что будет, если вы решите на кардинальное преображение? Это только усилит эффект, но к обновлению тоже нужно подходить с умом. Зачем нужно менять стиль? И как правильно это сделать?

Зачем менять свой стиль?

Смена стиля – это не только внешнее преображение. На него нас подталкивает желание поменяться внутренне. Не зря женщины решаются на короткие стрижки именно в стрессовые периоды. Нам невольно кажется, что смена стиля поможет нам наладить свою жизнь и оставить негативные воспоминания в прошлом. Это на самом деле работает. Новая прическа, гардероб или макияж – это первый шаг на пути к внутреннему преображению.

Почему? Новый стиль делает нас увереннее. Мы больше не хотим сидеть не месте, нам нужно менять и дальше. Эти изменения мы перекладываем на всю жизнь. Поэтому после обновления нам проще решиться на смену работу или согласиться на свидание вслепую.

Однообразие надоедает. Если у вас есть стрижка, которая вам очень идет, вы, рано или поздно, все равно от нее устанете. Взгляд привыкнет к ней, и волосы перестанут радовать вас. Зато новая прическа быстро поможет вам почувствовать себя лучше.

К тому же с возрастом наша внешность меняется. И мы тоже начинаем воспринимать ее иначе. Поэтому так важно не бояться идти на перемены. Если вы не будете экспериментировать со стрижкой, вы так и не поймете, какой стиль вам нравится больше всего. То же самое касается и остальных деталей вашего образа.

Преображение сделает вас увереннее в себе

Да, обновление образа в первую очередь сказывается на уверенности в себе. Когда мы придерживаемся одного стиля, мы всегда загнаны в определенные рамки. Если вы носите спортивную одежду, вы точно не купите себе облегающее платье. Вы придумаете себе массу оправданий, но на самом деле вас останавливает только собственная неуверенность. Отказываясь от вещей, которые вам нравятся в данный момент, вы только “подкармливаете” свои комплексы.

В конце концов, не нужно переворачивать свой стиль с ног на голову. Достаточно поменять только несколько деталей образа, чтобы кардинально изменить его. Это может быть новая челка или новые ботинки на устойчивом каблуке.

Будьте готовы к тому, что изменения не всегда будут удачными. Это нормально, и всем нам свойственно совершать ошибки, особенно когда дело касается внешности. Именно на них мы и учимся. Не бойтесь обрезать волосы, если вам очень хочется это сделать. Они, в конце концов, все равно отрастут.

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Что нужно сделать, чтобы поменять свой образ?

Да, мы все имеем право совершать ошибки, но любые изменения не должны быть спонтанными. Подумайте о том, как именно вы бы хотели преобразить свой образ. Нет ничего страшного, если вы импульсивно обрежете волосы. Но едва ли новая стрижка сделает вас счастливее. Другое дело – обдуманное решение. Вы можете просмотреть десятки разных причесок, сопоставить их со своей внешностью и выбрать ту, которая понравится вам больше всего.

Наконец, вы не должны принимать решение самостоятельно. Если вы не знаете, что вам подходит, вы всегда можете обратиться за помощью к профи. Они подберут вам новую стрижку и цвет волос, подскажут, какие оттенки в макияже лучше использовать. Профессионалы помогут избежать многих ошибок, потому что они умеют видеть и оценивать внешность человека со стороны. Если вы хотите обновить стиль самостоятельно, делайте это поэтапно, чтобы не расстроиться из-за неудачного кардинального преображения.

Начните с волос

Волосы – самый простой способ поменять стиль. Вам не нужно закупать новую косметику или одежду. Достаточно просто записаться в парикмахерскую. Лучше всего, конечно, обращаться к проверенному специалисту. Обсудите с ним, как именно вы хотели бы поменять образ. Парикмахер же подскажет, какие стрижки, прически и виды окрашивания популярны в данный момент.

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Если вы не знаете, чего хотите, сделайте ставку на обратимые процедуры. Например, используйте для окрашивания временные тоники, а не краску или осветлители. А еще вы можете изменить стрижку и без похода в парикмахерскую. Просто зачесывайте волосы по-новому или экспериментируйте с аксессуарами.

Аксессуары и украшения

Чтобы изменить свой образ, не нужно покупать горы новой одежды. Используйте аксессуары, чтобы подчеркнуть свое преображение. Не бойтесь делать акцент на них. Надевайте массивные серьги, и они сразу перетянут все внимание с неброской одежды на себя. То же самое касается ярких сумок, брошей, ожерелий, браслетов и подвесок.

Не бойтесь отходить от базовой гаммы, когда речь касается одежды. Например, многие женщины не решаются надевать красные платья или кофты, считая их слишком яркими. А они отлично дополнят повседневный образ и визуально преобразят его, став вашей изюминкой.

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Обувь на каблуке

Если вы постоянно ходите в кроссовках, попробуйте заменить их на обувь на каблуке. Это необязательно должна быть тонкая и высокая шпилька. Долгое время каблук ассоциировался с неудобством, но сегодня можно найти модели обуви, которые можно носить целый день, не чувствуя дискомфорта. Выбирайте толстый и не слишком высокий каблук. Именно он обладает лучшей устойчивостью. Наденьте обувь на каблуке на работу, и вы сразу заметите, как весь ваш образ визуально преобразится. Он станет более элегантным, строгим и женственным, а вы почувствуете себя лучше.

Позаботьтесь о своей коже

Стиль – это не только новая прическа или цвет ваших ногтей. Кожа тоже является частью повседневного образа, поэтому за ней нужно тщательно ухаживать. Если она выглядит здоровой и сияющей, это преобразит всю вашу внешность. Чтобы сохранить ее красоту, не забывайте использовать хороший увлажняющий крем. А для очищения можно применять скрабы и пилинги.

Также не забывайте следить за кожей на ногах и руках. Яркий маникюр тоже способен быстро преобразить образ. Чтобы обновить образ, покрасьте ногти в тот цвет, на который раньше никогда бы не решились.

Занимайтесь спортом

Смена стиля происходит не только снаружи, но и внутри. Поэтому важно следить за тем, как вы себя чувствуете изнутри. Если вы хотите наполнить тело энергией, начните заниматься спортом. Это необязательно должны быть изнуряющие тренировки. Достаточно выделять себе по полчаса в день на прогулку или просто делать разминку с утра. Тренировки в сочетании с правильным питанием улучшат вашу фигуру, что тоже хорошо скажется на вашей уверенности в себе.

Попросите совета у близких

Помните, что вам необязательно принимать решения самостоятельно. Если вы хотите сменить цвет волос, спросите совета у своих близких. Поинтересуйтесь, нравятся ли им намеченные изменения. Может быть, они посоветуют совсем другую прическу или оттенок, о которых вы не задумывались раньше. И, конечно, не бойтесь спрашивать мнения у профессионалов. Их прямая обязанность – это консультация своих клиентов. Поэтому они сразу подскажут вам, что именно вам нужно поменять в своем образе.

Не пытайтесь открыть Америку. Учитывайте современные тренды и ищите вдохновение в образах знаменитостей. Например, профи часто предлагают такой трюк: нужно выбрать актрису, модель или певицу, которая внешне похожа на вас. Посмотрите, какие стрижки она делала или какую одежду выбирает. За нее это делает команда стилистов и визажистов, а вы можете использовать их наработки для создания своего образа.