Лежим и худеем: четыре рецепта ванн, которые помогут скинуть лишние килограммы

Многие люди любят расслабиться после рабочего дня в теплой ванне. Однако далеко не все знают, что принятие ванны не только положительно сказывается на здоровье, но и помогает похудеть. Рассмотрим четыре рецепта ванн, которые помогут скинуть лишние килограммы.

Ванны с добавлением пищевой соды

Регулярное использование ванн с добавлением пищевой соды помогает нормализовать вес. Их применение даст быстрый эффект похудения, так как этот метод увеличивает потоотделение и обмен веществ. После первого применения вы почувствуете улучшение состояния кожи и волос, уменьшение отечности, расслабление мышц, нормализацию общего самочувствия. За несколько процедур вы можете похудеть на 2 кг.

Чтобы приготовить такую ​​ванну, вам понадобиться сода в объеме 200 граммов. Алгоритм действий:

Наполните ванну теплой водой, температура которой должна быть не ниже 38-39 градусов. Добавьте 200 г пищевой соды, перемешайте до полного растворения. Вы можете наслаждаться ванной с содой не менее 20 минут. Если вода значительно остынет, добавьте несколько литров горячей воды. После сеанса нужно лечь под одеяло, чтобы усилить эффект.

Чтобы быстро добиться положительного результата, нужно сделать десять таких процедур с интервалом в 1 день.

С морской солью

Микроэлементы, содержащиеся в морской соли, всасываются через кожу. Они могут работать до 10 часов после процедуры.

Лучше всего принимать такую ванну перед сном. Высокое содержание магния успокаивает нервную систему, расслабляет и помогает избавиться от стресса, делая ночной отдых более эффективным. Процедура также подойдет спортсменам после тренировки, потому что содержащиеся в морской соли микроэлементы регенерируют мышцы и снимают усталость.

Соль обладает бактерицидным и противогрибковым действием, очищает организм от токсичных тяжелых металлов. Соляная ванна улучшает работу кровеносной системы, делает кожу гладкой и шелковистой, уменьшает растяжки.

Однако нужно учесть, что морская соль может немного подсушить эпидермис. Поэтому после ванны желательно нанести на кожу увлажняющий крем для тела.

Разведите в воде 300-350 г морской соли и погрузитесь в нее на 15 минут. После примите теплый душ. Не используйте полотенце. Дождитесь, пока тело высохнет самостоятельно.

Ванна с медом

Мед обогащает кожу биологически активными веществами, делает ее мягкой и гладкой, повышает ее упругость. Медовые ванны разглаживают кожу, увлажняют ее. Благодаря процедуре исчезают морщины, а кожа становится более упругой.

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Медовая ванна очищает организм, ускоряет обмен веществ и похудение, позволяет улучшить кровообращение и ток лимфы, выводит токсины, а также укрепляет сосуды.

Для приготовления медовой ванны 200 г продукта растворите в теплой воде (38-39 °С). Уровень воды должен быть ниже области, где расположено сердце. Продолжительность процедуры – 30 минут. После принятия ванны примите горячий душ и лягте под одеяло на 30 мин. Для достижения эффекта нужно принять 15 процедур. Проводят их 2-3 раза в неделю. Людям, имеющим аллергию на мед, эти ванны противопоказаны.

С поваренной солью

Поваренная соль помогает очистить клетки кожного покрова от шлаков, устранить застойные явления.

Для приготовления солевой ванны растворите продукт в теплой воде в пропорции 5 г на 1 кг массы тела. Продолжительность процедуры составляет от 10 до 20 минут. Для получения эффекта процедуру можно проводить ежедневно или через день (10-20 сеансов). При желании повторите курс через месяц.