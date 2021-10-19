Они избраны народом: Володин призвал к уважительному отношению к депутатам

На пленарном заседании 19 октября Вассерман поинтересовался, почему правительство сняло с бюджета ответственность за затрагивающие почти каждого гражданина три вида помощи и переложило ответственность на внебюджетные фонды. “Не следует ли поменять сам порядок этих видов помощи?” – спросил депутат.

Ответа на вопрос не последовало. На ситуацию отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“А почему ответа не было? Коллеги, вы тоже уже меня приучили. Встаете — отвечаете. Почему вы Вассермана решили проигнорировать?” — сказал он.

После реплики спикера на вопрос парламентария ответил глава правления Пенсионного фонда Андрей Кигим. Он сообщил, что вопросы о бюджетах пенсионного, социального или медицинского фондов рассматривается только при согласовании с вице-премьером Татьяной Голиковой и председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.

“Поняли, почему политик не может быть уставшим? Депутат не может быть уставшим потому что уставший человек равнодушен”, – подчеркнул Володин.

Напомним, что первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоялось 13 октября. Приоритетами для парламентариев станет повестка развития страны, достижение национальных целей, реализация послания президента Федеральному Собранию, принятие законов прямого действия, диалог с экспертами и гражданским обществом.